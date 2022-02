Santa Cecilia: Pappano e il pianoforte di Alexei Volidin

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Antonio Pappano torna sul podio dell'Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia per due concerti con Alexei Volodin l'8 e il 9 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ad aprire il concerto è l'Ouverture da concerto op. 12 di Szymanowski. Volodin è il protagonidta della ardua parte solistica della Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninoff. E' l'ultima grande pagina del compositore ideata per pianoforte e orchestra, datata 1934, nella Rachmaninoff si misura col tema del Capriccio n. 24 di Paganini, sviscerandone una grandissima quantità di possibilità di variazione. Chiude il programma la Sinfonia n. 6 in si minore "Patetica" di Čajkovskij, tra le pagine più intense del compositore russo, una sorta di testamento musicale che dà voce allo struggimento di un uomo provato da una vita intensa e che forse percepisce essere arrivata a una fine imminente. Composta nel corso del 1893, la Sesta Sinfonia è legata all'ultima e definitiva crisi della sua esistenza interiore, culminata in una morte per molti versi inquietante e ancora poco chiara (non è stato appurato se la causa di morte fu il colera, o se il compositore si tolse la vita) che avvenne nove giorni dopo la prima esecuzione di San Pietroburgo il 16 ottobre 1893. ''Detto senza esagerazione - disse il compositore - in questa sinfonia ho riposto tutta la mia anima". (ANSA).