'Body Odissey', il primo lungometraggio di Grazia Tricarico

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Sono in corso a Roma le riprese di 'Body Odissey', il primo lungometraggio della regista pugliese Grazia Tricarico, che dopo un lungo percorso nel mondo del corto, costellato di partecipazioni e vittorie nei maggiori festival cinematografici italiani e internazionali, arriva ora alla regia della sua opera prima.

Body Odissey è un'inedita e originale indagine nel mondo del body building femminile in cui il linguaggio cinematografico si mescola con l'estetica ispirata alla videoarte. Le riprese si svolgeranno per cinque settimane nel Lazio e per una settimana in Svizzera.

Nel cast la culturista Jacqueline Fuchs, Julian Sands e Adam Mišík. Mona (Fuchs) si prepara alla gara che la consacrerà a campionessa mondiale. Ad allenarla il suo coach Kurt (Sands), un vero e proprio Dio Creatore, che pretende di riempire con l'allenamento e la disciplina l'intera vita della sua creatura.

E poi c'è Nic (Mišík), un giovane di 25 anni che dopo un fugace e passionale incontro sessuale con Mona diventa per lei la proiezione di un sogno d'amore perduto, respinto, sacrificato alla disciplina.

Protagonista della storia è anche e soprattutto il Corpo di Mona con cui la culturista mette in piedi un dialogo sempre più serrato. Così il film acquisisce uno spessore più intimo, a tratti visionario, in cui ciò che viene indagato sono la forza di volontà, l'atto creativo e la bellezza.

'Body Odissey', scritto dalla stessa Grazia Tricarico con Marco Morana e Giulio Rizzo, finalista al premio Solinas per la sceneggiatura e Premio Sbarigia per l'originalità nel descrivere l'universo femminile, è prodotto da Revok Film, con Fenix Entertainment, la coproduzione svizzera Amka Films Production e Rai Cinema.

La Tricarico, nata in Puglia nel 1986, laureata a Milano in Lettere e Filosofia con specializzazione in "Storia e Critica del Cinema", videoartista, nel 2013 si è diplomata in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. I suoi cortometraggi sono stati selezionati nei maggiori festival del mondo tra cui Toronto e Clermont Ferrand. (ANSA).