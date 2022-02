Movida: rissa davanti a pub vicino a Roma, due arrestati

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Violenta rissa ieri notte davanti ad un pub di Castel Gandolfo, centro dei Castelli Romani e a pochi chilometri dalla Capitale. Il bilancio è di due feriti, si tratta di due cugini di 29 e 21 anni, che hanno riportato ferite e lussazioni. Entrambi sono stati arrestati per rissa aggravata da alcuni carabinieri, in libera uscita ma che sono comunque intervenuti. In totale sono sei le persone che avrebbero partecipato alla rissa, scoppiata per ragioni ancora da chiarire. Gli altri quattro sono riusciti a fuggire (ANSA).