Covid: D'Amato,nel Lazio calo casi,chi non l'ha fatto si vaccini

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Oggi nel Lazio su 16.679 tamponi molecolari e 62.584 tamponi antigenici per un totale di 79.263 tamponi, si registrano 8.483 nuovi casi positivi (-678), sono 9 i decessi (-14), 2.060 i ricoverati (-1), 196 le terapie intensive (+1) e +8.109 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.917". E' quanto afferma l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Da remoto e in isolamento - osserva l'assessore risultato ieri positivo al Covid - voglio ricordare l'importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l'avessero fatta.

Non perdere tempo il virus e' subdolo e senza vaccino puo' fare tanto male. Prosegue il trend in discesa, per il secondo giorno di seguito sotto i 10 mila casi e sono 3 mila i casi in meno rispetto a domenica della scorsa settimana".

Quanto alle sue condizioni ieri D'Amato, che è ovviamente vaccinato, annunciando la sua positività aveva detto "sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola". (ANSA).