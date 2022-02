Opera Roma, Mariotti direttore musicale con Luisa Miller

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Michele Mariotti debutta con Luisa Miller nel ruolo di direttore musicale dell' Opera di Roma. L' incarico era previsto cominciasse a novembre con l' inaugurazione della prossima stagione ma è diventato effettivo in questi giorni d'intesa con il sovrintendente Francesco Giambrone. ''Perché aspettare tanto? - ha detto Giambrone presentando oggi con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il direttore d'orchestra il dramma di Verdi che va in scena l' 8 febbraio -. E' un bel segno che un musicista come Mariotti abbia accettato di cominciare prima accompagnando subito il teatro in nuova storia da scrivere. E' la nostra casa e noi lavoreremo insieme sentendoci nella casa di questa città''. Un direttore musicale, ha sottolineato, non fa soltanto le sue produzioni e raccoglie successi ma lavora ogni giorno per far crescere il teatro, le altre produzioni e tutte le compagini. Mariotti ha ribadito che l' attività con Giambrone ''è cominciata in totale sintonia nella visione di costruire una squadra e una famiglia responsabilizzando tutti. Ci siamo messi subito al lavoro a cento all' ora, è faticoso ma molto bello''.

Quanto a Luisa Miller, l' allestimento del capolavoro verdiano avrà la regia di Damiano Michieletto - che ne curò la messa in scena a Zurigo nel 2010 - ripresa da Andrea Bernard e un cast con Michele Pertusi, Antonio Poli, Daniela Barcellona, Marco Spolti, Amartuvshin Enkhbat e Roberta Mantegna. E' il dramma familiare che contrappone due padri e due figli, espressioni di mondi e condizioni sociali diversi, tema caro al compositore di Busseto. ''E' un' opera che durante la pandemia il teatro ha proposto in streaming in forma di concerto - ha sottolineato Giambrone - e che ora finalmente proponiamo in forma scenica con tutte le difficoltà, distanziamento, orchestra che non può stare in buca. Lo facciamo con la determinazione di un teatro che non si è mai fermato anche quando l' emergenza lo avrebbe imposto. Invece è rimasto sempre aperto con tutte le cautele continuando svolgere servizio pubblico''. (ANSA).