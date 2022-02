Gru pericolante nel quartiere Parioli,evacuati alcuni palazzi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli sono intervenute in via Panama per una gru pericolante tra due palazzi. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area predisponendo la chiusura della via in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra Largo Bangladesh e Via Salaria. Disposta anche l'evacuazione dei palazzi interessati. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. (ANSA).