Stacca orecchio durante lite a Roma , arrestato da cc

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Nel corso di una violenta lite ha staccato, con un coltellata, l'orecchio ad un connazionale. Per questo un 26enne egiziano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Trastevere, a Roma. Il fatto è avvenuto ieri in via Boccea, all'altezza della fermata metro Cornelia. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Carlo.

