Movida Roma, verso lo stop dei minimarket alle 22

Chiusura dei minimarket alle 22 e steward fuori dai locali. Questi i due provvedimenti più importanti per arginare la movida violenta nella capitale e che dovrebbero essere previsti da un'ordinanza, probabilmente varata domani, che riguarda il primo e il secondo municipio. Lo si apprende dall'assessorato al commercio in Campidoglio dopo l'incontro in Prefettura. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore già da venerdì 4 febbraio e sarà vigente in tutti i week end successivi e per un mese.

Secondo quanto si apprende le misure dovrebbero essere in vigore ogni week end limitatamente nei municipi I e II, dove ricadono le zone della movida, e per un mese. L'onere degli steward, nel caso si vari il provvedimento, dovrebbe ricadere sulle associazioni di categoria e in caso di problemi di ordine pubblico allerteranno le forze dell'ordine.