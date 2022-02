Lazio: mercato bocciato, Ultras annunciano contestazione

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Un mercato invernale "di indebolimento" e il "caro biglietti" che non è piaciuto a molti.

Gli ultras della Lazio annunciano la contestazione, dandosi appuntamento al centro sportivo di Formello giovedì 3 febbraio alle ore 13.

"La contestazione si fa allo stadio, sul campo - riporta il manifesto firmato Ultras Lazio - in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste.

La Lazio è nostra e non di chi la gestisce!".

Dopo un mercato invernale che ha partorito diverse cessioni ma un solo arrivo, Jovane Cabral che era una riserva dello Sporting Lisbona, i tifosi annunciano: "Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso", scrivono gli ultras invitando a "gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi". (ANSA).