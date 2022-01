Covid: Vaia, guardiamo alla primavera con speranza

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Due anni fa c'era nel Paese un sentimento di sgomento, la gente era giustamente impaurita. Qui dallo Spallanzani si e' subito alzata una parola d'ordine: non abbiate paura. E oggi vogliamo proiettarci nel futuro guardando a una primavera di speranza". A dirlo il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, durante la cerimonia allo Spallanzani a due anni dal ricovero della coppia cinese, primi casi di Covid diagnosticati in Italia. "Se non fossero stati in Italia forse non ce l'avrebbero fatta. E' un orgoglio dello Spallanzani e dell'Italia" ha detto Vaia che ha poi aggiunto: "Nei giorni scorsi sono stato ricevuto dal presidente Mattarella che ha voluto dirmi come lo Spallanzani sia stato un baluardo, una delle certezze di questo Paese. Ho sempre detto, e lo ribadisco, che la via italiana è quella giusta: dell'ottimismo razionale e della gradualità". (ANSA).