All'auditorium hub per bimbi, "vaccinateli per loro libertà"

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Lazio accelera con la campagna vaccinale, anche per la fascia di età 5-11 Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, hanno inaugurato il centro pediatrico per le vaccinazioni anti-Covid presso l'Auditorium - Parco della Musica di Roma. "Sono i numeri a dirlo che il vaccino rende sicuri i bambini e le bambine, dandogli il diritto di giocare e divertirsi in sicurezza e soprattutto, di non ammalarsi per questo maledetto virus", è quanto ha detto il presidente Zingaretti. "Il problema è il virus e il vaccino li libera, li difende e li protegge. Quindi faccio un appello: portate i bambini a vaccinarsi, iscriviteli, per dar loro sicurezza e libertà", ha aggiunto Zingaretti. "Un bellissimo hub vaccinale per i bambini, un luogo splendido quello inaugurato oggi. È importantissimo vaccinare i bambini perché protegge la loro salute e ci aiuta a combattere il Covid. Questo è un luogo accogliente anche con i clown e i bambini sono bravissimi a partecipare a questo importante appuntamento per la loro salute", ha detto il sindaco Gualtieri. "Grazie alla Regione Lazio per questo bellissimo hub è importante. La campagna 5-11 è fondamentale. I bambini sono coraggiosi, si vaccinano e proteggono la loro salute. Il mio invito è vaccinare i bambini, portateli qui perché si contribuisce a questa battaglia per sconfiggere il Covid", ha ribadito Gualtieri. All'evento erano presenti, oltre al personale sanitario della Asl Rm1 anche Angelo Tanese, Commissario Straordinario ASL Roma 1, Daniele Pitteri Amministratore Delegato Fondazione Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica, Roberta Volpini, Direttore Amministrativo ASL Roma 1 e Camillo Giulio De Gregorio, Direttore Distretto 2. L'assessore D'Amato ha, durante l'inaugurazione, ha sottolineato che è necessario dare un nuovo impulso "alla campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni. Ad oggi sono state somministrate 145 mila vaccinazioni senza alcun evento avverso. (ANSA).