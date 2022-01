Mafia:Libera, a Roma 94 clan, da Marzo Forum beni confiscati

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Novantaquattro clan e cento piazze dello spaccio attive a Roma. Questa la fotografia della criminalità organizzata nella Capitale scattata da Giuseppe De Marzo, responsabile nazionale di Libera per le politiche sociali e coordinatore nazionale della Rete dei numeri Pari. De Marzo interviene nel corso della presentazione del Forum cittadino dei beni confiscati alle mafie in Campidoglio, insieme al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore al Patrimonio e presidente del Forum, Tobia Zevi. "Questa è solo una parte del lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali e di promozione della legalità - promette Gualtieri -: una strategia che svilupperemo con le associazioni".

La prima riunione del Forum cittadino sui beni confiscati alle mafie di Roma si terrà il 17 marzo. Nelle intenzioni del Comune, sarà uno spazio d'incontro fra il Campidoglio, la cittadinanza e tutte le reti associative impegnate a favore della legalità e dell'inclusione, al fine di garantire il miglior riutilizzo, a fini sociali, dei beni confiscati. Zevi sottolinea il "segnale di rapidità" che arriva dalla convocazione il 17 marzo, "poi - spiega - articoleremo il lavoro tra plenarie e laboratori". "Le mafie - avverte l'assessore - si approfittano dei vuoti, noi con questo forum proviamo a riempirli per evitare che negli spazi si inserisca chi vuole approfittare per fare illeciti. Roma è una città oggettivamente sotto attacco delle mafie, lo dicono gli indicatori specifici, come il numero di passaggi di proprietà". (ANSA).