Sit-in contro il Green pass a Roma, in piazza pochi manifestanti

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Poche decine di persone hanno partecipato oggi a Roma ad un sit-in per protestare contro l'utilizzo del Green pass. La manifestazione, che si è svolta in modo pacifico, si è tenuta nei giardini pubblici a poca distanza da porta San Giovanni. Sono stati esposti alcuni striscioni e su uno compariva la scritta: "No Green pass. Disertiamo la guerra del capitale. No allo stato di emergenza". (ANSA).