Non si ferma all'alt e tenta di investire agente, era positivo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Non si è fermato ad un posto di blocco in piazza della Repubblica nel centro di Roma ed è stato fermato dagli agenti della polizia dei commissariati Esquilino e Viminale al termine di un inseguimento. Protagonista un 51enne italiano arrestato ieri per lesioni e resistenza perché ha tentato, nella rocambolesca fuga, anche di investire un agente.

Dagli accertamenti è risultato che l'uomo doveva trovarsi in casa in quanto positivo al Covid. Per lui è quindi scattata anche la denuncia per mancata osservazione della quarantena (ANSA).