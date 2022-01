Quartetto Prometeo apre concerti 2022 della Filarmonica Romana

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Con l'esecuzione dei primi tre quartetti per archi di Dmitrij Šostakovič (1906-1975) si apre il 20 gennaio al Teatro Argentina il ciclo di sei concerti del Quartetto Prometeo che nell'arco di tre stagioni approfondirà per la prima volta per la Filarmonica Romana la scrittura del compositore russo. L'ensemble - Giulio Rovighi primo violino, Aldo Campagnari secondo violino, Danusha Waskiewicz viola e Francesco Dillon violoncello - è una delle formazioni più importanti della scena musicale internazionale. Due volte premio speciale Bärenreiter al Concorso ARD di Monaco, ha ottenuto nel 2012 il Leone d'Argento alla Biennale di Venezia.

Scritti fra il 1938 e il 1974, i quindici Quartetti per archi di Šostakovič attraversano una parte importante della storia del Novecento che va dalla seconda guerra mondiale ai primi segni di distensione della guerra fredda. La storia e l'esperienza personale di Šostakovič rivivono e si intrecciano in queste composizioni, cui il musicista affida i suoi sentimenti più intimi, preziosa testimonianza di una epoca storica molto particolare. (ANSA).