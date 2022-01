Ambiente:Oasi Lipu,lupi presenza stabile su litorale romano

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La presenza del lupo sul litorale romano è stabile da ormai alcuni anni. Così l'Oasi Lipu di Castel di Guido fa chiarezza in merito ai recenti avvistamenti, da novembre a gennaio, di almeno cinque lupi nelle campagne di Maccarese ed al confine con Fregene, forse attratti dalla presenza di nutrie, cinghiali e daini.

"Sicuramente dal 2013, ma forse anche prima, alcuni individui solitari hanno cominciato a frequentare le aree della Riserva e da quell'anno un monitoraggio della specie viene condotto nell'Oasi Lipu Castel di Guido - precisa l'Oasi - Dal 2017 la presenza è divenuta stabile con la prima riproduzione accertata e la nascita del primo nucleo familiare (o branco).

Negli anni successivi ne abbiamo monitorato l'evoluzione stabile nell'area, e abbiamo accertato anche l'espansione della specie, con nuovi individui che hanno frequentato l'area in periodi diversi". L'Oasi sottolinea poi che dallo scorso anno, in un'area alcuni km più a nord rispetto al territorio occupato dal branco storico, è stata anche accertata la formazione di un secondo nucleo familiare.

"Questi due nuclei familiari occupano territori adiacenti, ma distinti. Ricordiamo infatti che ogni nucleo familiare di lupo occupa territori esclusivi con estensioni che variano da 50 a 100 km quadrati.

La presenza ormai stabile del lupo nella Riserva è un evento molto positivo dal punto di vista ecologico e ambientale. E' un predatore che svolge un importante ruolo nell'ecosistema. Nella nostra area, ad esempio, notiamo una netta preferenza per la predazione su cinghiali e nutrie, specie considerate dannose per alcune attività umane, prima tra tutte l'agricoltura", concludono gli operatori dell'Oasi.