Roma: Mourinho "mercato ok, acquisti ci migliorano"

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Abbiamo fatto un buon mercato per quello che siamo. A gennaio è difficile per chi ha i soldi, immaginate per noi". Così Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Cagliari parlando dei due acquisti fatti fin qui dai giallorossi. "Oliveira non pensavo si potesse prendere in prestito, non lo avevo messo nella lista perché, conoscendo le nostre possibilità a gennaio e conoscendo un club importante come il Porto, non pensavo che sarebbe stato possibile prenderlo - ha spiegato lo Special One -. Quando Tiago Pinto mi ha detto che era una possibilità concreta ho detto subito di sì perché è un giocatore diverso. Ha un carattere di cui abbiamo bisogno, personalità, esperienza di cui abbiamo bisogno". E se dal mercato che chiuderà il 31 gennaio ci sarà da aspettarsi altro è chiaro nel rispondere. "Non penso arriverà un terzo calciatore.

Siamo al 15 gennaio e abbiamo preso due giocatori che migliorano tanto le nostre opzioni, ci danno più equilibrio". (ANSA).