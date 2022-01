Covid: nel Lazio 12.096 casi, 6.200 a Roma. Record vaccinazioni

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Oggi nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. i casi a Roma città sono a quota 6.200. Superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 mln e l'obiettivo entro fine mese e' di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta'. E' quanto afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio D'Amato "Per il quarto giorno di seguito oltre le 70 mila somministrazioni di vaccino, il 26% in piu' rispetto al target commissariale. Domani 16 gennaio open day dosi booster fascia 12-17 anni nelle strutture messe a disposizione da Aiop (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità. (ANSA).