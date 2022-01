Roma 2030 si presenta in mondovisione con video a Expo Dubai

(ANSA) - DUBAI, 14 GEN - Roma Expo 2030 si è presentata al mondo sul palcoscenico del Millennium Amphiteatre di Expo 2020 Dubai, dove questa sera è stato trasmesso per la prima volta all'esposizione universale e in streaming mondiale sui canali della manifestazione il video di lancio della candidatura della Capitale per Expo 2030.

L'occasione è stata quella del concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio, gruppo musicale multietnico e multiculturale di Roma che esprime la visione inclusiva, di tolleranza e integrazione di diverse culture che Roma vuole trasmettere con la sua candidatura all'Expo. Il concerto è stato organizzato dal Padiglione Italia, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri.

"Siamo orgogliosi di aver lanciato, qui a Expo 2020 Dubai, la candidatura di Roma a Expo 2030, in mondovisione, collegati in streaming in occasione del concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio", ha detto all'ANSA il commissario generale per l'Italia all'Expo, Paolo Glisenti, commentando l'iniziativa.

"Expo 2020 Dubai è l'evento globale ideale per presentare la Roma globale del 2030".

"Per quasi 3000 anni sono cresciuta oltre ogni aspettativa", dice la voce narrante femminile nel video della candidatura.

"Sono cambiata, mi sono rinnovata e ritrasformata. Ho affrontato il mondo, l'ho conquistato, mi sono piegata, ma sono sempre risorta". "Sono aperta, inclusiva, dinamica e sostenibile. Mi sono reinventata molte, molte volte nel corso dei secoli. Il mio nome è Roma, e sono pronta a nascere di nuovo", conclude il video. (ANSA).