Basf color report, nel 2021 in automotive vincono blu e rosso

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il calo nella produzione globale nel 2021 è stato capace di modificare anche gli equilibri nelle preferenze cromatiche dell'industria automobilistica. E sono infatti il blu e il rosso, seguiti da verde e beige, anche se con numeri decisamente inferiori, tra i colori vincenti dell'anno appena trascorso. Anche se i cosiddetti colori 'acromatici', il bianco, il nero, il grigio e argento, sono e rimangono di gran lunga i preferiti, forti di una bellezza classica e senza tempo e di un legame naturale con i concetti di ambiente e tecnologia.

E' quanto emerge dal 'Color Report for Automotive Oem Coatings', l'analisi della multinazionale chimica Basf relativa alla produzione automobilistica globale e all'impiego di vernici. I numeri vengono forniti dalla divisione Coatings di Basf, leader presente in oltre 80 Paesi in sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti innovativi e sostenibili destinati all'industria automobilistica e delle riparazioni e fanno riferimento alla produzione globale, con dati specifici sulle diverse regioni: dall'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) al Nordamerica, dall'Asia Pacifico al Sud America. Nella Regione Emea, il bianco si conferma in testa alle preferenze, ma il grigio recupera terreno, grazie alla disponibilità di una ricca gamma di sfumature (oltre 160) con effetti e trame che consentono di giocare sui cromatismi per esaltare espressioni di individualità.

Il dato rilevante rappresenta la crescita della la quota dei colori cromatici che, nel 2021, rappresenta oltre il 27% del totale (il livello più alto degli ultimi 20 anni) con il blu in testa al gruppo su ogni tipo di carrozzeria e segmento. Un trend, quello del blu, che era stato previsto dai designer Basf che, infatti, già da qualche anno lavorano allo sviluppo delle sue oltre 180 sfumature: dall'azzurro al blu notte. Rimanendo nell'ambito dei colori cromatici, la classifica delle preferenze dei consumatori premia anche il rosso, sebbene molto distante dal precedente, seguito da una solida gamma di sfumature di verde. (ANSA).