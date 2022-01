Maltempo: prima dell'alba fiocchi di neve a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Debole nevicata prima dell'alba sulla Capitale. Come da previsioni, tra le 4 e le 5 circa in alcune zone della città è caduta neve mista a pioggia, con rari accumuli di lieve entità e durata. Sui social, però, l'evento non è passato inosservato generando subito entusiasmo: "Sarà stata poca e improvvisa, ma vedere la neve a Roma è sempre uno spettacolo incantevole", "Qui ad Alessandrino-Centocelle è stata bella", "Spruzzata di neve a Roma nord", tra i commenti su Twitter.

