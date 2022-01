Roma: Zaniolo recupera, a disposizione con il Cagliari

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Una piccola buona notizia per Josè Mourinho è arrivata. Nicolò Zaniolo nei prossimi giorni potrà lavorare di nuovo in gruppo e sarà dunque a disposizione della sfida di domenica contro il Cagliari. Sul fronte del calciatore no vax, invece, non ci sono particolari sviluppi, per il momento può continuare a giocare e ad allenarsi senza super green pass.

L'unico ostacolo, ad oggi, è dato dalla prima trasferta (Empoli il 23 gennaio) dove il giocatore in questione non potrà dormire con la squadra perché per soggiornare negli hotel ora è necessario il certificato verde rafforzato che si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose. Potrebbe comunque raggiungere la squadra il giorno stesso della gara con una vettura privata e successivamente scendere in campo. (ANSA).