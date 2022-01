Santa Cecilia, Serata Poulenc con i Fiati dell'Orchestra

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Alcune tra le pagine più belle di Francis Poulenc, uno dei più eclettici e vivaci compositori della recente storia della musica francese, eseguite dai Fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E' il concerto in programma il 12 gennaio alle 20.30 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Da diversi anni le prime parti dell'Orchestra sono solite riunirsi in piccoli ensemble per programmi che mettono in risalto l'altissima qualità dei professori di Santa Cecilia. Dopo il successo degli Archi e dell'Accademia Barocca, la serata vedrà sul palcoscenico Andrea Oliva (flauto), Francesco Di Rosa (oboe), Alessandro Carbonare (clarinetto), Francesco Bossone (fagotto), Guglielmo Pellarin (corno) e Pietro De Maria (pianoforte).

Poulenc scrisse per il teatro, per orchestra, per coro, esplorando timbri inusuali, plasmato dal modernismo di Satie, Debussy e Ravel e aperto anche a contaminazioni con la musica popolare. Della sua vasta produzione per musica da camera sono stati scelti brani che mettono in risalto le doti musicali e tecniche degli interpreti, fino al Sestetto conclusivo nel quale le caratteristiche timbriche degli strumenti vengono esaltate con piglio molto lontano dal Romanticismo che aveva dominato tutto l'Ottocento quanto, piuttosto, con la verve tipica dei compositori che nella Parigi degli anni Trenta e Quaranta erano aperti a tutte le novità. (ANSA).