Lorenza Trucchi, i 100 anni di una testimone

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - ''Il mercato pian piano ha appiattito tutto'', risponde con semplicità a chi chiede a Lorenza Trucchi, che martedì 11 gennaio compirà 100 anni, essendo nata nel 1922, cosa sia più cambiato nel mondo dell'arte: ''Io ora sono abbastanza fuori dai giri, ma certo la passione che si metteva una volta anche nel far critica, nell'appoggiare un artista o una corrente, non c'è più e l'antagonismo, la lotta di idee che ne derivava era comunque bel segno di un mondo più vivo''. Una donna che, per oltre 60 anni, ha segnato la vita e la storia del nostro mondo dell'arte, definendosi cronista e non critica d'arte quale poi era con i suoi innumerevoli articoli, saggi e libri, arguti e ponderati, mai di maniera, ma che dal 1969 al 1994 ha anche avuto la cattedra di Storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila e poi di Roma, è stata Commissario del Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 1982, ha fatto parte della Commissione Esperti del Settore Arti Visive delle Biennali 1988 e 1990 e infine è stata nominata, prima donna, presidente della Quadriennale d'Arte di Roma dal 1995 al 2001. Sono questi ultimi anni che oggi definisce ''i più interessanti e vivi della mia carriera'', testimoniata nell'Archivio Biblioteca (ArBiQ) della Quadriennale dove il Fondo Lorenza Trucchi comprende la sua biblioteca di oltre 7500 volumi, da cui emergono chiaramente, per numero di pubblicazioni, i suoi artisti prediletti: Jean Dubuffet, Francis Bacon, Alberto Burri, ai quali ha dedicato saggi e monografie; l'archivio personale, con lettere, fotografie, scritti e la collezione sistematica dei suoi articoli pubblicati tra il 1950 e il 2001.

Il compleanno verrà festeggiato alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea. Interverranno Giuseppe Appella, Maria Teresa Benedetti, Enzo Bilardello, Achille Bonito Oliva, Lorenzo Cantatore, Cecilia Casorati, Cristiana Collu, Umberto Croppi, Daniela Fonti, Paolo Icaro, Carlo Lorenzetti, Giulia Napoleone, Federica Pirani, Fabio Sargentini, Edoardo Sassi, Ruggero Savinio, Claudio Strinati, Marco Tonelli, Claudio Verna.

(ANSA).