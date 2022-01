Droga:Ex banda Magliana Fabiola Moretti tra arrestati a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza con 21 misure di custodia cautelare (18 in carcere, 2 ai domiciliari ed una sottoposta all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta dei magistrati della Dda. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso.Tra gli arresti dell'operazione anti droga di oggi a Roma anche Fabiola Moretti, ex della Banda della Magliana. Moretti è accusata di traffico di droga, in sostanza per chi indaga comprava lo stupefacente per rifornire le piazze di spaccio che l'organizzazione gestva nella capitale.

La donna, compagna di personaggi di spicco della Banda della Magliana come Antonio Mancino e Danilo Abbruciati, è stata già coinvolto in vicende legate allo spaccio di stupefacenti. Secondo il capo di imputazione, citato nell'ordinanza, la Moretti agiva da intermediario per l'acquisto di cocaina e in più di una circostanza si è recata a Napoli per reperire la sostanza stupefacente. Secondo il gip la donna "è leader del suo gruppo familiare e si prodigia per recupere forniture di stupefacenti a vantaggio delle due associazioni a delinquere. Vive del narcotraffico del quale fa professione".

