Roma:Campidoglio,in arrivo nuovi operatori e mezzi Ama

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Saranno potenziate "le risorse umane di Ama, con l'ingresso entro marzo di 40 addetti alla manutenzione mezzi e di 100 nuovi operatori ecologici entro la primavera prossima", sarà completato il "rinnovo della flotta dei mezzi per la raccolta (a regime ci saranno 459 nuovi mezzi a vasca tra leggeri, intermedi e pesanti)" e si investirà sulla "rete cittadina dei centri di raccolta, con la prevista realizzazione di 22 nuovi centri che vanno ad aggiungersi ai 12 già esistenti, per i quali è già stato ampliato l'orario di apertura". Lo comunica il Campidoglio facendo il bilancio del piano di pulizia straordinaria della città e illustrando le prospettive future.

"Per quanto riguarda i sistemi di raccolta, in queste settimane sono state avviate alcune azioni sperimentali per il miglioramento della raccolta Porta a Porta (Pap), attraverso l'introduzione di 42 itinerari giornalieri di supporto garantiti da prestatori terzi e la sperimentazione degli equipaggi con operatore unico la dove le caratteristiche del territorio lo consentono.

Ama sta inoltre lavorando alla completa reingegnerizzazione dei sistemi di raccolta per rimuovere le criticità che si sono evidenziate nel tempo, per migliorare la percentuale di raccolta differenziata (attualmente ferma ai livelli di 6 anni fa) con l'obiettivo di riportarla gradualmente agli standard delle altre città italiane". Per Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti "è stato raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati, ma, allo stesso tempo, stiamo mettendo in campo azioni di sistema che, come abbiamo detto più volte, sono necessarie per far uscire Roma dalla situazione bloccata in cui è venuta a trovarsi negli ultimi anni". (ANSA).