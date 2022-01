Roma: Pau Lopez al Marsiglia a titolo definitivo

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - La Roma ha ceduto Pau Lopez a titolo definitivo al Marsiglia, la squadra della quale il portiere spagnolo difende già i pali. Lo ha reso noto lo stesso club giallorosso, con un comunicato sul proprio sito online ufficiale. "AS Roma comunica che si sono verificate le condizioni previste dal contratto di trasferimento di Pau Lopez Sabata per la trasformazione da prestito a cessione definitiva all'Olympique Marsiglia, in linea con tutti i dettagli già noti al mercato. Il portiere spagnolo ha giocato in giallorosso dal 2019 al 2021, raccogliendo 76 presenze complessive. Il club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro", si legge. (ANSA).