Covid: Zingaretti, in terapie intensive Lazio 66% è no vax

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Nelle terapie intensive del Lazio solo il 5,5% ha ricevuto 3 dosi di vaccino. Mentre il 66,3% non è vaccinato pur essendo i non vaccinati meno del 5% della popolazione adulta totale. Ennesima clamorosa conferma che questa tragedia che stiamo vivendo avrebbe avuto un impatto incredibilmente minore se tutti si fossero vaccinati e in gran parte è figlia dei dubbi o contrarietà sui vaccini". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).