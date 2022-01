Sfratti: Caritas Roma chiede una moratoria di sei mesi

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Scade domani, 7 gennaio, la sospensione temporanea dell'esecuzione degli sfratti disposta dal Prefetto di Roma su richiesta dell'Amministrazione di Roma Capitale. "La grave ripresa della pandemia di questi giorni e gli oltre 4 mila sfratti in via esecutiva nella sola città di Roma, sollecitano misure all'altezza della gravità della situazione nel contesto di un problema molto più vasto e complesso, quello dell'abitare, con legittime aspettative che provengono da più ambiti e disattese da troppi anni. Una situazione che rischia di penalizzare soprattutto le persone e le famiglie più fragili, già duramente colpite dalla crisi economico-sociale causata dalla pandemia". Lo sottolinea la Caritas di Roma che rinnova la richiesta di "una moratoria di sei mesi all'esecuzione degli sfratti e chiede l'istituzione di un Tavolo di confronto e conciliazione presso la Prefettura di Roma, perché il dialogo e la conciliazione tra esigenze legittime va nella direzione del bene comune, in una stagione di così dura e lunga prova".

Per Caritas "è necessario un confronto con tutti gli attori coinvolti - Comune di Roma, Regione Lazio, Forze di Polizia, ex Ipab, Inps, Piccoli proprietari, Sindacati inquilini, Terzo settore - che, seppur con responsabilità e ambiti diversi, possono contribuire a entrare nel merito dell'emergenza abitativa e concordare apposite misure". (ANSA).