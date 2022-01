Serie A: Milan-Roma 3-1

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Il Milan 'schianta' la Roma vincendo per 3-1 nella partita giocata a San Siro. Mourinho si lamenta dei presunti torti arbitrali, intanto il tabellino del match registra le reti di Giroud su rigore, Messias e Leao per i rossoneri e di Abraham per gli ospiti. Nei minuti di recupero della ripresa Ibrahimovic si è fatto parare un rigore da Rui Patricio. (ANSA).