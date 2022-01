Diana Del Bufalo si scusa, sui vaccini non ho competenze

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazione, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica". Così, in una storia su Instagram, l'attrice Diana Del Bufalo dopo le polemiche sollevate dalle sue frasi di qualche giorno fa ("E' vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base. Per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro") e da un video in cui definiva "deludente" il vaccino.

"Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione", ha aggiunto l'attrice, nelle sale in questi giorni con 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi e attesa dal 15 gennaio al teatro Brancaccio di Roma nel musical Sette spose per sette fratelli nonché nella nuova edizione che andrà su Prime Video. "Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l'occasione per augurare a tutti buon 2022". (ANSA).