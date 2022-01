Covid: Gualtieri, al lavoro su ventilazione ambienti scuole

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Tutti si devono vaccinare e i ragazzi devono andare a scuola: noi lavoreremo anche per la ventilazione degli ambienti scolastici e cercheremo di fare la nostra parte". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una commemorazione al Verano. "Penso che il Governo faccia bene ad andare verso il green pass rafforzato" sui luoghi di lavoro, "bisogna che tutti si vaccinino perché la vaccinazione e l'unico modo per contrastare questa pandemia. Condivido anche l'orientamento di non chiudere le scuole, i nostri ragazzi hanno già pagato dei prezzi pesantissimi e non possono pagare la responsabilità del fatto che c'è chi non si vuole vaccinare", ha aggiunto il sindaco.

