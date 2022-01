Roma: Mayoral in isolamento per contatto con positivo al Covid

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Questo pomeriggio la Roma ha svolto il primo allenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, lavorando in gruppo.

Non era presente, invece, a Trigoria, Borja Mayoral perché in isolamento per contatto con un positivo. Al tampone di ieri era risultato negativo ed è in attesa dell'esisto del test di oggi che arriverà solamente domani mattina. Nel frattempo si sta allenando a casa. (ANSA).