Botti: sette feriti a Roma, nessuno è grave

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - E' di sette feriti per i botti, al momento, il bilancio della notte di Capodanno a Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno in modo grave. Tra questi, due persone in zona Montemario hanno riportato traumi agli occhi per l'esplosione di un petardo. Un altro è rimasto ferito alla caviglia fuori da un ristorante in zona Primavalle, in periferia, perché colpito dallo scoppio di un petardo.

Infine un'altra persona che aveva comprato una pistola a salve per festeggiare, mentre la usava si è provocata una ferita all'indice che ha portato a una parziale amputazione della falange. (ANSA).