Credito Sportivo: finanziamento a Eur Spa per valorizzare Nuvola

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - L'istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha concesso un finanziamento di 1,8 milioni a Eur Spa per un'ulteriore valorizzazione culturale del Centro congressi "La Nuvola", progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e di proprietà della società capitolina. Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati allo sviluppo di contenuti di qualità in ambito culturale, in particolare volti a destinare gli spazi del polo a un nuovo concetto di area museale 'non istituzionalizzata', che rivolga le sue attenzioni a una stimolante visione dell'arte, della cultura e del tempo libero come elementi di innovazione sociale e di coinvolgimento civico.

"Il finanziamento che stiamo mettendo a disposizione di Eur Spa - ha dichiarato il presidente Ics, Andrea Abodi - rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione professionale, anche in chiave civica. Eur Spa ha dato corpo e sostanza, con questo primo atto, alla Convenzione di collaborazione firmata un anno fa. Un impegno, quello di Eur Spa, insieme al Credito Sportivo, che guarda proprio al patrimonio immobiliare pubblico come valore sociale ed economico e alla sua valorizzazione come fattore di crescita fondamentale. Sono certo - conclude Abodi - che altre operazioni seguiranno per migliorare l'impiantistica sportiva e le altre infrastrutture culturali dell'Eur". "È con viva soddisfazione - commenta l'ad di Eur Spa, Antonio Rosati - che abbiamo firmato questo progetto. Ringrazio sentitamente il presidente Abodi. Oggi è un buon giorno per Roma: rendiamo la Nuvola dell'Eur ancora più bella, accogliente e al servizio della città. Abbiamo aperto una strada polifunzionale che si sta rivelando vincente nel mondo come risposta alla pandemia. Con questo atto proiettiamo La Nuvola tra i più belli ed efficienti spazi congressuali e culturali del mondo". (ANSA).