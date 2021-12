Atletica: torna We Run Rome, decima edizione il 31 dicembre

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il 31 dicembre torna l'Atleticom We Run Rome che, come novità della decima edizione, propone quest'anno la sfida dei Rioni, nel centenario del definitivo assetto della capitale con la suddivisione in zone del centro storico di Roma. Da qui l'idea di associare ognuna delle partenze ad un Rione (Monti, Trevi, Colonna, Campo dè Fiori, Celio ecc), così da dare una nuova vocazione dell'evento.

Uno dei rioni, il 'Colonna' sarà dedicato interamente agli arbitri, visto che il 31 dicembre sarà anche il giorno della RefereeRun, la corsa all'interno della We Run Rome. Tra i duecento arbitri che saranno presenti allo stadio 'Nando Martellini', in prima fila Daniele Doveri, Paolo Valeri e Alessandro Paone. Non sarà presente fisicamente, ma manderà il proprio saluto ai tanti atleti in gara il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange.

In occasione del suo decennale e dopo lo stop causato dalle misure restrittive anti-covid, la corsa di 10 km è dedicata a Emil Zatopek. la partenza è prevista per le 14.00, all'interno del perimetro storico della città. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. La partecipazione sarà limitata a un massimo di seimila persone e si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid-19, con partenze cadenzate, predisponendo un adeguato intervallo temporale tra ognuna e con un distanziamento fisico tra ogni atleta. (ANSA).