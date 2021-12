Lazio, Sarri: "Vinto dove hanno perso grandi squadre"

(ANSA) - VENEZIA, 22 DIC - "Abbiamo disputato un primo tempo di ottimo livello, ci è mancato l'ultimo passaggio, loro quando conquistano il pallone attaccano la profondità, creando estremo pericolo, qui hanno perso squadre di altissimo livello, hanno dinamismo, ma mi dispiaceva essere in parità nel primo tempo".

Maurizio Sarri analizza così la partita vinta al Penzo dalla Lazio. L'allenatore dei biancoazzurri aggiunge: "Potevamo gestire meglio la riconquista, con più calma, ripartire e avere ritmi più bassi. Poi, il finale è stato difficile, anche per l'infortunio di Acerbi, ma caratterialmente l'abbiamo tenuta bene e l'abbiamo chiusa".

Un cammino frutto di difficoltà che, però, non vede Sarri insoddisfatto: "Abbiamo avuto qualche battuta d'arresto ma, nelle ultime 4-5 partite, c'è stata una sensazione diversa. Ci manca non avere la settimana di allenamento, facciamo preparazione-routine-scarico, ma è il calcio moderno, con poco spazio per il divertimento. Ma non sarà un problema mio, perché tra un paio d'anni smetto e resterà a voi guardare questo calcio».

Da ultimo, una battuta sul mercato: "È legato alle uscite, bisogna vedere chi esce, gli indiziati sono chiunque abbia una richiesta forte". (ANSA).