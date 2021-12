Santa Cecilia: Camarena, 'omaggio a Caruso leggenda del canto'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - ''Sono contentissimo di tornare a Roma e a Santa Cecilia per questo bellissimo omaggio in memoria di Enrico Caruso, la leggenda del canto, uno dei più grandi tenori della storia''. Lo ha detto all'ANSA Javier Camarena alla vigilia del recital che lo vedrà impegnato il 22 dicembre alle 20:30 sul palcoscenico dell' Auditorium Parco della Musica di Roma per la serata speciale dedicata al cantante lirico italiano più famoso e amato nel centenario della morte. ''Abbiamo organizzato un bellissimo programma insieme al maestro Riccardo Frizza che dirige l' orchestra dell' Accademia Nazionale con le arie più belle del repertorio per un tenore'', ha aggiunto Camarena, considerato l'interprete ideale sia del repertorio belcantistico sia di quello italiano e francese del tardo Ottocento. Il cantante proporrà brani come "Spirto gentil" da La Favorita di Gaetano Donizetti, "Che gelida manina" dalla Bohème di Puccini, ''De' miei bollenti spiriti'' dalla Traviata di Verdi ai quali fanno da contrappunto le introduzioni strumentali di alcune opere come ''La fanciulla del West'' di Puccini, motivi struggenti come gli Intermezzi della Fedora di Umberto Giordano e dei Pagliacci di Leoncavallo, o trascinanti come Le Valse del Faust di Gounod, e composizioni note al pubblico di ogni età, come la Danza delle ore di Amilcare Ponchielli. (ANSA).