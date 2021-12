The Clown without a mask al festival omaggio a Fellini

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - The Clown without a mask, il film dedicato al mimo russo Slava Polunin apre l' 8 & Halfilm Awards, festival che vuole essere un omaggio al genio creativo di Federico Fellini e si svolge a Roma al Caffè letterario dal 12 al 18 gennaio. Il film che vede la partecipazione di Joseph Gordon-Levitt, già co-protagonista in «Lincoln » diretto da Steven Spielberg, è diretto da Oskar Dektyar. «Cercavamo un progetto che sapesse raccontare la felicità in un periodo storico di diffusa infelicità e che avesse un'attinenza con il circo così come lo intendeva Federico Fellini, ovvero una dimensione abitata da archetipi parossistici in cui ciascuno ha un ruolo ben definito ed in cui tutti possono identificarsi. Il fatto che in pochi giorni ci siano giunte opere da ogni parte del mondo e di altissimo profilo estetico, ci fa comprendere - dice il direttore artistico del Festival Michele Diomà - quanto il cinema indipendente meriti una centralità culturale».

L' 8 & Halfilm Awards ospiterà anteprime e meeting dedicati alla co-produzione di nuove opere, nell'auspicio di diventare un vero e proprio cantiere internazionale per filmmaker e sceneggiatori, promuovendo una produzione cinematografica Made in Italy intesa come base di lancio per parlare al mondo.

(ANSA).