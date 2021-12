Lo Schiaccianoci, la danza in scena all'Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'Opera di Roma apre le danze con Lo schiaccianoci, primo titolo dedicato al balletto della Stagione 2021-2022. In scena per l'inaugurazione il 19 dicembre alle 19 l'étoile Susanna Salvi, fresca di nomina dopo il successo di Notre Dame dello scorso settembre, che nelle repliche si alternerà con la guest star argentina Ana Sophia Scheller.

Il titolo cult del periodo natalizio, su musica di Čajkovskij con il maestro Nir Kabaretti alla guida dell'orchestra del Teatro, torna al Costanzi nella rilettura coreografica in chiave contemporanea che Giuliano Peparini ha creato nel 2015 appositamente per il Corpo di Ballo del Lirico capitolino diretto da Eleonora Abbagnato, proposto al pubblico per tre stagioni consecutive. Peparini ha pensato lo spettacolo perché parlasse in maniera diretta a tutte le generazioni ma in particolare agli adolescenti. Nel balletto in due atti, tratto dal racconto di E.T.A. Hoffmann, il coreografo e regista romano porta in scena la sua visione della società e propone un sogno ad occhi aperti, una metafora della realtà fatta di effetti speciali e straordinari video, di giochi di luce e magiche illusioni realizzate da una squadra di eccellenti professionisti, Lucia D'Angelo e Cristina Querzola (scene), Frédéric Olivier (costumi), Edmondo Angelelli (video), Jean-Michel Désiré (luci).

Accanto a Susanna Salvi, anche il 21, 22, 24, 30 dicembre e 2 gennaio, i due primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, che ha ricevuto la nomina lo scorso settembre in Notre-Dame de Paris. Ana Sophia Scheller, di origine argentina ma con una carriera internazionale che l'ha portata dall'America all'Europa, sarà protagonista nelle repliche del 23, 29 e 31 dicembre, con Alessio Rezza e Claudio Cocino. Gli spettatori de Lo schiaccianoci avranno ingresso libero a "Il Teatro sospeso.

Dancing locked-down", mostra fotografica di Damiano Mongelli allestita al Foyer di I° piano, che ha documentato l' attività degli artisti e del personale del teatro durante il lungo periodo della pandemia. (ANSA).