Greenaccord,a Roma start up per il Pianeta.Corso giornalisti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Impresa, creatività giovanile e cura della casa comune: questo il titolo della giornata di studio e del corso di formazione per giornalisti (7 crediti formativi), organizzata da Greenaccord Onlus, martedì 14 dicembre, dalle 9 alle 18, all'Hotel Ergife di Roma.

"Non basta protestare, bisogna rimboccarsi le maniche. La piazza di Greta Thunberg è l'inizio, ma sono i filoni imprenditoriali innovativi che possono innescare meccanismi virtuosi. Valorizzare le start-up significa nuove opportunità occupazionali per i giovani, ma anche meno impatto ambientale", sottolineano da Greenaccord Onlus evidenziando il tweet di Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica all'Università Tor Vergata di Roma, l'esperto che aprirà la giornata di studio, "siamo stufi di dipendere dall'estero per quantità e prezzi di energia e materie prime? Un futuro di rinnovabili ed economia circolare dove le comunità energetiche saranno tra i protagonisti ci aiuterà ad uscire dall'impasse. L'Italia sarà l'Arabia Saudita delle rinnovabili".

L'informazione, afferma Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord Onlus "è chiamata a sensibilizzare la popolazione sull'impegno collettivo per la cura del Pianeta. Per i giornalisti è anche professionalmente stimolante scovare, verificare, accompagnare e far conoscere le esperienze imprenditoriali delle nuove generazioni a favore dell'ambiente.

Durante la giornata di studio, noi ne proporremo alcune, che abbiamo selezionato in quanto particolarmente significative".

Protagonisti della giornata anche Andrea Masullo, direttore scientifico Greenaccord (Il vecchio e il nuovo passa dall'azione dei giovani); Andrea Micangeli, Università La Sapienza, Roma (Le Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia e nel mondo, sfida per portare nuova energia e consapevolezza); Michele Ieradi, Solutions and Technology Director di Esri Italia (Innovazione tecnologica e cura della casa comune); Luca Peyron, Teologia trasformazione digitale, Università Cattolica del Sacro Cuore (IA: aspetti etici, potenzialità e limiti). Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di Greenaccord. (ANSA).