Accordo Mic-Regione Lazio per valorizzazione ospedali storici

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dalla "seconda Cappella Sistina" del Santo Spirito in Sassia alla Domus dei Valeri, ritrovata al San Giovanni dell'addolorata tra il 2004 e il 2007, con il suo corridoio del II d.C. Sono alcune delle meraviglie custodite all'interno degli ospedali storici italiani e che dal 10 dicembre, almeno nel Lazio, torneranno fruibili al pubblico grazie all'accordo firmato dal Ministro della cultura, Dario Franceschini, e il presidente della Regione Lazio Luca Zingaretti. Al centro, la valorizzazione e fruizione, appunto, dei beni culturali degli ospedali di rilevante interesse storico, artistico e monumentale presenti sul territorio.

L'accordo riguarda, in particolare, il complesso ospedaliero Santo Spirito ed il Presidio sanitario Nuova Regina Margherita, l'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, il Presidio sanitario San Gallicano in capo all'I.F.O.. Tra gli obiettivi, migliorare la conservazione degli ospedali e delle aree connesse, anche attraverso interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro e recupero e con la possibilità di sperimentare nuovi modelli di fruizione coinvolgendo anche altri soggetti pubblici e privati.

"Da molto tempo nel nostro paese si parla di rigenerazione urbana, di lotta al consumo di suolo e di riqualificazione dei centri storici - commenta il ministro Franceschini - Discorsi cui non sempre seguono iniziative concrete. In questo caso abbiamo compiuto una scelta importante e innovativa, che indicherà la strada a molte altre regioni, comuni e strutture".

"Abbiamo già iniziato - aggiunge Zingaretti - a Viterbo con l'ospedale nel centro del paese che ora diventerà un grande polmone culturale nel nord del Lazio. Ma anche con la Biblioteca Lancisiana e il Santo Spirito in Sassia. Si può fare solo in Italia, perché questo patrimonio esiste solo qui e dobbiamo esserne orgogliosi". (ANSA).