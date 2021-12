Bellocchio, ciak per nuovo film su Mortara nell'estate 2022

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sta lavorando al nuovo film sulla vita di Edgardo Mortara, il bambino ebreo rapito nel 1858, cristianizzato e mai restituito alla famiglia, Marco Bellocchio.

E la serie in sei puntate su Moro 'Esterno notte' "dovrebbe andare in onda a primavera 2022 su Rai1. In queste imprese si scelgono sempre delle date simbolo, o della strage di via Fani oppure della morte, quindi nei 55 giorni della tragedia. Lo capiremo una volta fatto vedere anche alla Rai il prodotto, sia pure non finito e decideremo. Dobbiamo girare ancora una scena.

Lo stiamo montando e siamo a buon punto" dice all'ANSA il regista, protagonista la sera del 6 dicembre di un incontro speciale di Più libri più liberi, alla Nuvola dell'Eur a Roma, con Marco Damilano e Miguel Gotor. "E' la prima serie che faccio, non voglio dire la battuta è l'ultima, che è stupida" racconta Bellocchio e svela: "Moro appare nella prima puntata e nell'ultima, riappare di tanto in tanto. E' come se Moro scomparisse, una volta che è stato sequestrato, e noi lo sguardo lo abbiamo su chi è fuori e cerca di liberarlo, per arrivare poi alla fine".

Il nuovo film su Mortara, il cui titolo dovrebbe essere 'La conversione', "è la storia misteriosa di un ragazzino che non è che una volta rapito fugge e poi ritorna alla sua famiglia d'origine. E' un bambino che diventa prete, rinnega le sue origini ebraiche e pur restando legato alla sua famiglia però non torna indietro" spiega il regista. E annuncia: "Dal 2022 incominceremo una preparazione vera e propria per poter girare nell'estate. Finora siamo molto aperti, non ci sono attori.

Stiamo cercando. Lo produciamo noi, la nostra società con Beppe Caschetto e la Rai. E poi abbiamo avuto un grande interesse mondiale, una grossa coproduzione in Germania, in Francia, c'è una grande attenzione per questo progetto". (ANSA).