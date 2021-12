Natale: luci accese per l'albero in piazza Venezia a Roma

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - In serata sono state accese le luci dell'albero di Natale allestito, come ogni anno, dall'Amministrazione comunale in piazza Venezia a Roma. E' probabile che si sia trattato di "una prova" durante l'ultimazione dei lavori poiché l'accensione delle luci da tradizione avviene l'8 dicembre per mano del sindaco di Roma.

Ad immortalare l'albero 'acceso" è stato il consigliere municipale Marco Palma (Fdi), il quale ha commentato: "Gualtieri ha preferito sbrigarsi, forse per arrivare primo. Di fatto ha infranto la tradizione ed in materia di spelacchi questa città è ormai decisamente sfortunata. Ci siamo cascati...di nuovo. È ora di far gestire a terzi l'intera fase del Natale Capitolino".

