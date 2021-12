Green pass: anche controllori per verifiche bus e metro Roma

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Nella Capitale anche i controllori di Atac e Cotral parteciperanno ai controlli del Green pass di passeggeri di metro e bus che scatteranno da lunedì. E' quanto previsto nel 'Piano per Roma' firmato dal prefetto Matteo Piantedosi. Secondo quanto si apprende, in quanto incaricati di pubblico servizio potranno controllare il certificato verde e in situazioni che ritengono necessarie potranno raccordarsi con le forze dell'ordine. I controlli delle forze dell'ordine saranno prevalentemente in uscita, ma ci saranno anche in entrata.

