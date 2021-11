Covid: da domani mascherine all'aperto a Frascati (Roma)

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Da domani fino al 9 gennaio 2022 obbligo di mascherine all'aperto a Frascati (Roma). Il mancato rispetto dell'ordinanza del Comune comporterà una sanzione amministrativa che può variare da 400 a 1.000 euro. La misura non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

"I casi a Frascati hanno superato le 100 unità e il periodo natalizio è sicuramente denso di iniziative e occasioni di uscita e di ritrovo - dichiara la sindaca Francesca Sbardella -.

Per questo abbiamo ritenuto doveroso adottare questa misura restrittiva per tutelare la salute dei nostri cittadini e per contribuire a far passare a tutti un Natale in famiglia e tra gli affetti più cari". (ANSA).