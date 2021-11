Serie A: Roma-Torino 1-0

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - La Roma batte 1-0 il Torino in un posticipo della 14/a giornata di serie A e si mantiene al quinto posto con 25 punti. Il successo è firmato da Abraham, in gol al 32' del primo tempo per risolvere una partita non facile per i giallorossi di Mourinho, con i granata ben messi in campo ma mai veramente pericolosi per Rui Patricio. (ANSA).