Vaccini:nel Lazio superati 9 milioni dosi, booster ieri 87%

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Nel Lazio sono state superati i 9 milioni e 150 mila somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 87% delle intere somministrazioni. Il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose. Da ieri sono state 128.042 le prenotazioni effettuate e di queste circa 35 mila si riferiscono a persone che hanno anticipato l'appuntamento a 150 giorni come previsto dalla circolare ministeriale. Domenica 28 novembre si terranno nuovi open day su tutto il territorio ad accesso libero. Da oggi e fino a fine mese open day presso il Campus bio-medico (ore 12-16) Oltre 509 mila terze dosi effettuate, pari al 10% della popolazione. Somministrate oltre 878 mila dosi di vaccino anti influenzale. (ANSA).