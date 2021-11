Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma il 27 e 28 novembre

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi©" tornano a Roma nel week-end del 27 e 28 novembre. L'originale mercato del Made in Italy artigianale si svolgerà nei quartieri Eur Ottavo Colle e a Monte Sacro, nel rispetto dei protocolli sanitari. Sabato 27 novembre la bancarelle degli ambulanti toscani saranno allestite nelle Vie Duccio di Buoninsegna e Alessio Baldovinetti (EUR Ottavo Colle, VIII Municipio) e domenica 28 novembre in Viale Val Padana (Monte Sacro, III Municipio, Metro B1 Conca d'Oro). Un doppio appuntamento nella Capitale all'insegna dello shopping, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, e nel rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza.

Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi"), è nato per primo nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderlo itinerante nelle piazze nazionali. "Il nostro è un invito a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente", spiega il presidente Andrea Ceccarelli.

In vendita sui banchi merce della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di alta fattura artigianale (borse e scarpe), cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e arte fiorentina. Tante dunque le idee per gli acquisti, per una proposta che non vuole essere solo commerciale ma anche culturale. (ANSA).