Roma: Tapiro d'oro a Mou, ma sfugge e rifiuta premio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La crisi della Roma vale il Tapiro d'oro a Mourinho. Dopo un avvio di stagione ottimo, la squadra giallorossa ha bruscamente frenato vincendo solo una delle ultime sette partite giocate. Lo Special One, raggiunto da Valerio Staffelli, ha vinto il famoso premio dell'inviato di "Striscia la Notizia", ma la consegna non è andata a buon fine.

L'allenatore, infatti, ha rifiutato il premio prima di salire in auto per sfuggire alle telecamere. Nessuna dichiarazione dunque e niente Tapiro ritirato. Una scena già vista nell'ottobre del 2009 quando il tecnico allenava l'Inter. (ANSA).